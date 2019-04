Deutsche Autobauer in Russland Russlands Automarkt zwischen Auflagen und Extrawürsten

Mit Importzöllen von bis zu 30 Prozent baute Russland Barrieren gegen importierte Fahrzeuge. Wer jedoch eine eigene Produktion in Russland aufbaute, konnte zunächst zollfrei die für die Montage benötigten Bauteile einführen. Nach 2012 mussten die Hersteller schon Kapazitäten von bis zu 300.000 im Jahr aufbauen und sich verpflichten bis zu 60 Prozent der Bauteile in Russland herzustellen. Große Autobauer wie Volkswagen, Ford, Renault, Kia, Hyundai oder Toyota folgten dem Ruf und investierten Milliarden. Allein Volkswagen gab in Russland 1,75 Milliarden Euro für eine Kfz-Produktion und ein Motorenwerk in Kaluga, südwestlich von Moskau, aus.