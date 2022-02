Deutsche Autowerke unter Druck Der Fall Ford: Wieso Überkapazitäten vor allem in Deutschland abgebaut werden dürften

Die Mitarbeiter in Saarlouis haben eine Beschäftigungssicherung. Sie gilt bis Mitte 2025, also ziemlich genauso lange, wie der produzierte Ford Focus voraussichtlich noch gebaut wird. Für die Zeit danach brauchen die Menschen eine neue Perspektive – doch ginge das neue E-Auto nach Spanien, müsste ein anderes Fahrzeug Auto in Saarlouis entstehen. Das ist nirgends sichtbar. Die Absatzzahlen von Ford sind in der Coronakrise eingebrochen. Der Mangel an Halbleitern bremst den Bau von Autos zusätzlich. Das Werk in Saarlouis soll im Jahr 2021 an rund 100 Tagen stillgestanden haben. Kurzarbeit.