Deutsche Mitarbeiter „zu teuer“ Opel in Rüsselsheim verliert offenbar Stellen an günstigeren Standort in Nordafrika

Die Opel-Mutter Stellantis will offenbar Stellen aus dem Entwicklungszentrum in Rüsselsheim nach Marokko verlagern. Das geht aus einer Mitarbeiterinformation des Betriebsrats hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Darin heißt es: „Es verdichten sich die Hinweise, dass die nächste Stellantis-Reorganisation nicht nur bevorsteht, sondern teilweise in Bereichen schon rechtswidrig ohne vorherige Information, Beratung und Verhandlung mit der Arbeitnehmervertretung umgesetzt werden soll.“