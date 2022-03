Deutscher Autozulieferer So kämpft die ukrainische Belegschaft von Leoni um jeden Kabelbaum

Wie wichtig in der Ukraine hergestellte Bauteile für die deutsche Autoindustrie sind, lässt sich erahnen, wenn man die Nachrichten seit Ausbruch des Krieges verfolgt: Weil Teile fehlten, standen mal die Bänder in Europas größtem BMW-Werk in Dingolfing tagelang still. Dann gingen tausende Mitarbeiter von Volkswagen in Kurzarbeit – zuletzt meldete Mercedes, dass für das wichtige Werk in Sindelfingen, in dem unter anderem das Flaggschiff S-Klasse produziert wird, Kurzarbeit beantragt worden sei.