Deutscher Hersteller Aachener E-Autobauer Next.e.Go Mobile SE ist insolvent

Verzögerungen bei Zulassung und Auslieferung stürzten das Unternehmen zudem in Liquiditätsprobleme. 2020 meldete e.Go Mobile, die Vorgängerfirma der heutigen Next.e.Go Mobile, schließlich Insolvenz an, weil sie kein frisches Geld auftreiben konnte. In der Folge kaufte der niederländische Investor ND Industrial Investments die Vermögenswerte aus der Insolvenz heraus und führte den Betrieb weiter.