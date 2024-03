Deutsches Werk Tesla-Produktion in Grünheide steht still – Fabrik evakuiert

Die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ist einem Medienbericht zufolge wegen einer Aktion von Umweltaktivisten ohne Strom. Rund eine Stunde vor Schichtbeginn sei es zu einem Stromausfall in dem Werk gekommen, berichtete die Zeitung „BZ“ unter Berufung auf die Leitstelle Oderland am Dienstag. In den frühen Morgenstunden habe es einen lauten Knall gegeben und das Umspannwerk Steinfurt nahe der Tesla-Fabrik habe Feuer gefangen. Neben dem brennenden Transformator hätten die Einsatzkräfte ein Zelt von Umweltaktivisten entdeckt.