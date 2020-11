Deutschlandchef Gunnar Hermann Ford rechnet in Europa mit deutlich tieferen Verkaufszahlen

Scharfe Kritik äußerte Herrmann an der von Bundesregierung und EU geforderten zügigen Umstellung auf E-Fahrzeuge. In guten Zeiten würden in Europa rund 18 Millionen Neuwagen pro Jahr verkauft. „Wenn diese Fahrzeuge vollelektrisch sind, hat das extrem hohe Anforderungen an die Infrastruktur zur Folge“, so Herrmann.



Die Anzahl der Ladestellen werde bald schon nicht mehr ausreichen: „In diesem Jahr kommen zehn Elektroautos auf eine Ladestation, nächstes Jahr könnten es 20 sein.“ Er sei der Ansicht, so Herrmann, dass „diese Thematik nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa großflächig verschlafen wird. Wir planen da den Kollaps.“ Derzeit werden in Europa rund 15 Millionen Autos abgesetzt, von denen rund eine Million rein elektrisch und damit auf Ladeinfrastruktur angewiesen sind.



Zum Hören: Hier finden Sie das vollständige Gespräch im Podcast.