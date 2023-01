Deutschlands erster Wasserstoffbus Wie ein Münchner Start-up MAN und Mercedes abhängt

Vom Werk im ostpolnischen Lublin aus ist Glonner losgefahren zur Promotiontour quer durch Deutschland. Stopp machte er unter anderem in Frankfurt, Duisburg, Essen, Köln und Hamburg. Überall habe man sich die Augen gerieben ob des Verbrauchs, erzählt Glonner: „Beim Tanken nach 100 Kilometern Fahrt habe ein Mitarbeiter eines Verkehrsbetriebs sogar ein Foto von der Zapfsäule gemacht – dass wir so wenig Wasserstoff auf der Strecke verbraucht hatten, konnte der gar nicht glauben.“ Laut Glonner reichen fünf bis sechs Kilo Wasserstoff auf 100 Kilometer – Busse der Konkurrenz brauchen oft acht Kilo. Dieser Effizienzgewinn senkt die Betriebskosten erst in einen zu Dieselbussen vergleichbaren Bereich – und macht die Wasserstoffbusse zu einer ernstzunehmenden Alternative für den öffentlichen Nahverkehr. Zumindest theoretisch.