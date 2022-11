DFB-Sponsoring Volkswagen, schau mal in den Spiegel!

Dieselgate, so sagst Du immer, sei ein Weckruf für Dich gewesen. Die Dieselbetrüger im Konzern standen vor der Wahl, den schnellen Erfolg herbei zu mogeln oder den echten Erfolg mit ehrlicher Ingenieursarbeit herbei zu tüfteln. Die Betrüger entschieden sich für schnell und schmutzig – was viele Menschen in aller Welt ihre Gesundheit kostete, den ganzen Konzern in Verruf brachte und ihn Milliarden und Abermilliarden kostete. Nie wieder sollte das geschehen, weshalb Du die wahrscheinlich professionellste Compliance-Abteilung in Deutschland aufgebaut hast: 200 Menschen allein in Wolfsburg, die 670.000 Kolleginnen und Kollegen beraten, ausbilden, kontrollieren, die aus den neu formulierten „Sieben Volkswagen Konzerngrundsätzen“ Taten werden lassen.