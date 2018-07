Dick, reich, spießig Audi-, BMW- oder Mercedesfahrer: Wer welches Image hat

Männlich, 40 Jahre alt und 2900 Euro netto Monatseinkommen – so stellen sich die Menschen in Deutschland einer Studie zufolge den durchschnittlichen Autofahrer vor. Je nachdem, um welche Marke es geht, erwarten die Befragten jedoch sehr unterschiedliche Typen am Steuer, zeigt die Erhebung der Unternehmensberatung Progenium. Eine Übersicht über das Image von Autofahrern.