Die Babyboomer-Klasse Die fünf beliebtesten kompakten SUV 2022

Platz 2: Cupra Formentor

Der Titel “Aufsteiger des Jahres” gebührt dem Cupra Formentor (ab 110 kW/150 PS und 35.530 Euro). Der Crossover fährt bis auf Platz zwei des Segments vor. Die stylische Seat-Tochter verkaufte 32.638 Stück, ein Plus von 85,4 Prozent. Mit auffällig sportlicher Optik und bewährter Technik aus dem VW-Regal hat sich der Formentor ins Straßenbild gedrängelt, manche Quellen führen ihn bereits als meist geleastes Fahrzeug im Lande – was sicher auch an den wohl subventionierten Raten liegt. Eine Marketingmaßnahme, die den Erfolg des Formentor fraglos beschleunigt hat. 65,4 Prozent aller Kunden wählten einen der beiden Plug-in-Hybriden. Neuer Star im Stall ist der VZ5 mit 287 kW/390 PS starkem Fünfzylinder von Audi.

Bild: Cupra