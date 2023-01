Die fünf Pkw-Topseller 2022 Der Deutschen liebste Autos

Platz 5: Opel Corsa

Für eine echte Überraschung sorgte die Nr. 5 der meistgekauften Neuwagen in Deutschland, denn Kleinwagen sind kaum noch gefragt. Zudem war der Corsa in seinem Segment eigentlich stets die ewige Nr. 2 hinter dem VW Polo. Doch der kleine Wolfsburger hat es 2022 mit 26.402 Neuzulassungen nicht einmal mehr in die Top Ten geschafft, während sich der 2019 eingeführte Corsa F ganz ohne Facelift-Maßnahmen stolze 50.191mal verkaufen konnte. Hat der Corsa diesen Erfolg dem E-Auto-Boom zu verdanken? Zum Teil. In den Elektro-Charts belegt der Corsa-e mit rund 15.000 Neuzulassungen lediglich Rang 7. Immerhin noch über 35.000 Corsa wurden somit also vergangenes Jahr mit klassischem Verbrenner unters Volk gebracht.

Bild: Opel