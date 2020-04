Aktuell versuchen Experten und Konzerne, die drohenden Schäden zu quantifizieren. Die Automobilbranche, Deutschlands umsatzstärkster Industriesektor, an dem etliche Zulieferer und Arbeitsplätze hängen, hat die Krise mit voller Wucht getroffen. Laut dem Center of Automotive Management (CAM), einem Institut für empirische Automobil- und Mobilitätsforschung in Bergisch-Gladbach, sind die Neuzulassungen in China im Februar um 80 Prozent und in der ersten Märzhälfte um 50 Prozent gesunken. Während dort seitdem Zeichen einer leichten Belebung sichtbar würden, erwartet CAM-Direktor Stefan Bratzel den Höhepunkt des Nachfragerückgangs in Europa im März und April. Für März rechnen die Experten des Instituts mit Absatzrückgängen um rund 65 Prozent, in der USA seien es 39 Prozent gewesen. Der stärkste Markteinbruch stehe den USA wegen der erst vor Kurzem eingeleiteten Ausgangsbeschränkungen im April bevor.