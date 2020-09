Diebstahl Warum sich geklaute Autos nicht orten lassen

Im Vergleich der Großstädte zeigt sich: Am gefährlichsten steht das eigene Auto in Berlin. Jeder fünfte Autodiebstahl bundesweit findet in der Hauptstadt statt, 2019 wurden hier 3.130 kaskoversicherte Pkw gestohlen – ein Anstieg von rund neun Prozent. Deutlich besser sehen die Zahlen für Süddeutschland aus: In Stuttgart kam es 2019 nur zu 56, in München zu 99 Autodiebstählen. Bei den Bundesländern liegt Nordrhein-Westfalen mit 3.296 Diebstählen knapp vor Berlin, die wenigsten Autos wurden in Bayern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gestohlen.



