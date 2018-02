Dienstwagen Diesel-Fahrverbote treffen Fuhrparks kaum

Von erhöhten Umwelt-Prämien hält der Leasing-Experte nichts. „Diesel-Aktionen der Hersteller sind oftmals absatzorientiert und festigen den Status Quo, statt zum Beispiel in die Zukunft der Elektromobilität zu investieren“, sagt Schulz. „Zudem stoßen auch viele Euro-6-Fahrzeuge im Realbetrieb mehr Schadstoffe als im Labor aus – diese Maßnahme wird den Städten also kaum helfen, denn die Menschen in Stuttgart leben an den belasteten Straßen und eben nicht im Labor.“