Diesel-Abgasaffäre Contis Finanzchef muss gehen

Die VW-Dieselaffäre war im September 2015 zuerst in den USA ans Licht gekommen. Der zweitgrößte Autokonzern der Welt hatte manipulierte Reinigungssysteme in Fahrzeuge eingebaut, die in Tests niedrigere Stickoxid-Emissionen anzeigten als im tatsächlichen Straßenverkehr. Der Konzern stürzte in eine tiefe Krise, die inzwischen weit über 30 Milliarden Euro kostete. Viele zivil- und strafrechtliche Verfahren folgten - die gesamte Autoindustrie büßte stark an Vertrauen ein.



