Diesel Mazda ruft rund 350.000 Autos zurück

Der Autohersteller Mazda hat in Europa rund 350.000 Autos in die Werkstätten zurückgerufen. Wegen einer fehlerhaft programmierten Steuerungssoftware könnte es zu Rußablagerungen kommen, wodurch der Motor ausgehen könnte, teilte Mazda am Dienstag mit. Zahlen für Rückrufe in Deutschland lagen nicht vor.