Diesel-Skandal Audi muss 800 Millionen Euro Strafe zahlen

Die Buße dezimiert „unmittelbar“ das Konzernergebnis von Volkswagen, wie die Audi-Mutter in Wolfsburg mitteilte. Auch die mit 30,8 Prozent an VW beteiligte Porsche SE wird in Mitleidenschaft gezogen. Sie rechnet für das Gesamtjahr 2018 aber immer noch mit einem Nettogewinn von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro. „Die Prognose berücksichtigt insbesondere die Erwartungen des Volkswagen-Konzerns zu seiner künftigen Entwicklung sowie die bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf mögliche Sondereffekte im Zusammenhang mit der Dieselthematik“, heißt es in der Pflichtmitteilung der Porsche SE.