Diesel-Skandal Audi muss 800 Millionen Euro Strafe zahlen

Verbraucherschützer fordern unterdessen, die Millionenbuße Audis an die betroffenen Autobesitzer auszuzahlen. Das Geld sollte nicht im Landeshaushalt landen, sondern für Hardware-Nachrüstungen verwendet werden. Das forderte Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), am Dienstagmittag. Gleiches forderte auch der FDP-Verkehrsexperte im Bundestag, Oliver Luksic: „Es kann nicht sein, dass der Staat in der Aufsicht versagt und dann noch Bußgelder kassiert, die betroffenen Diesel-Fahrer aber im Regen stehen.“ Die 800 Millionen Euro dürften aber wohl in die bayrische Landeskasse fließen. Im ähnlichen Verfahren der Braunschweiger Staatsanwaltschaft gegen Volkswagen war das Bußgeld ebenfalls an die zugehörige Landeskasse, in dem Fall Niedersachsen, gegangen.