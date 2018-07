Diesel-Skandal: Opel muss sich im Abgasskandal erklären

Im Diesel-Skandal um Manipulationen bei der Abgasreinigung rückt Opel stärker in den Fokus der Behörden. Der Autobauer muss sich innerhalb der nächsten Tage zur Funktionsweise einer Abschalteinrichtung in verschiedenen Modellen äußern. Betroffen sind einem Bericht der „Bild am Sonntag“ zufolge rund 60 000 Insignia, Zafira und Cascada. Das Bundesverkehrsministerium bestätigte „eine amtliche Anhörung gegen Opel“ wegen drei Fahrzeugmodellen.