Diesel-Verbot: Gebrauchte Diesel-Pkw werden zunehmend nach Osteuropa verkauft

Gebrauchte Diesel-Pkw und Wohnmobile werden zunehmend ins Ausland und insbesondere nach Osteuropa verkauft. Laut Außenhandelsstatistik des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der ins Ausland ausgeführten gebrauchten Diesel-Pkw von rund 197.000 in 2016 auf 233.000 in 2017, ein Plus von gut 18 Prozent. Das berichtet die WirtschaftsWoche.