Dieselaffäre Auch Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen Continental-Mitarbeiter

Darüber hinaus hat Continental nach Informationen der WirtschaftsWoche bereits erste personelle Schritte wegen der Dieselermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover eingeleitet. So ermittele die Behörde auch gegen zwei Personen unterhalb der Vorstandsebene, wie ein Sprecher der Behörde der WirtschaftsWoche sagte. Bei Continental musste deswegen offenbar eine Compliance-Beauftragte das Haus verlassen. Ein männlicher Mitarbeiter soll freigestellt worden sein. Aus Konzernkreisen war zu hören, dass das Ressort Group Law and Intellectual Property künftig von Andrea Czarnecki geleitet wird. Die 45-jährige Juristin startete ihre Karriere 2004 bei Continental in der Rechtsabteilung. Das Ressort Group Compliance wird nun von Frank Vießmann geleitet, wie aus seinem Linkedin-Profil hervorgeht. Der 44-Jährige kam im September 2021 von Daimler Truck and Buses, wo er Head of Compliance war. „Wir werden die Ressorts Group Compliance und Group Law and Intellectual Property mit sofortiger Wirkung meiner direkten Verantwortung unterstellen und unterhalb der Vorstandsebene neu besetzen“, hatte Continental-CEO Nikolai Setzer jüngst gesagt.