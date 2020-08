Dieselaffäre Daimler will US-Dieselklagen mit Milliardenzahlung beilegen

13. August 2020 , aktualisiert 13. August 2020, 19:24 Uhr

Daimler einigt sich in US-Dieselverfahren auf Vergleiche. Bild: dpa Bild:

Autobauer Daimler hat sich in der Dieselaffäre in den USA mit Behörden und klagenden Kunden auf Vergleiche geeinigt. In Stuttgart rechnet man dafür mit Kosten in Höhe von zusammen rund 2,2 Milliarden US-Dollar.