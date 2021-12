Dieselaffäre: Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen PSA-Mitarbeiter

Das Verfahren weist offenbar Parallelen auf zu Ermittlungen gegen Mitarbeiter von Continental. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen zwei vormalige Mitarbeiter des Continental-Konzerns wegen des Verdachts der Beihilfe zum Betrug durch Unterlassen. Es besteht der Verdacht, dass diese Personen seit 2015 wussten, dass ein Tochterunternehmen der Continental AG Motorsteuerungsgeräte mit unzulässiger Software auslieferte, die unter anderem in Fahrzeugen von Mitsubishi zum Einsatz kamen. In diesem Verfahren geht es um die Lieferung von Motorsteuerungsgeräten an den damaligen PSA-Konzern.



