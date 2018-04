Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte im Juli 2017 die Ermittlungen aufgenommen. "Es besteht der Anfangsverdacht des Betruges und der strafbaren Werbung", teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart damals mit. Ermittelt wurde zunächst gegen unbekannte Mitarbeiter in Deutschland und in den USA wegen möglicher Manipulation der Abgasnachbehandlung, inzwischen scheint sich der Verdacht gegen bestimmte Personen zu richten. Porsche hatte sich damals selbst an die Staatsanwaltschaft gewandt, nachdem im Juni 2017 Berichte über Vorermittlungen bekannt geworden waren. Unter den 2015 entdeckten, über 500.000 manipulierten Dieselfahrzeugen des VW-Konzerns in den USA waren auch 13.000 Porsche Cayenne. Doch blieb die Sportwagenschmiede bisher von Strafverfolgung verschont, weil sie die betreffenden Motoren von Audi bezieht und nicht selbst entwickelt.