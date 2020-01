Dieselgate Investoren klagen gegen Daimler

„Ein Emittent börsennotierter Wertpapiere muss den Kapitalmarkt über Insiderinformationen unverzüglich und vollumfänglich in Kenntnis setzen. Dies hat Daimler nach unserer Überzeugung nicht getan, weder in seinen Finanzberichten noch in Ad-hoc-Mitteilungen“, erklärt Rechtsanwalt Andreas Tilp. Die Kläger hätten deshalb die Daimler-Aktien zu teuer erworben. „Dafür haftet Daimler nach unserer Überzeugung auf Schadensersatz“, so Tilp. Sein Kollege Maximillian Weiss hält die Klage für aussichtsreich und sieht noch weitere Klagen auf Daimler zu kommen. „Die Ansprüche gegen Daimler halten wir für sehr gut gelagert. Weitere geschädigte institutionelle Investoren mit erheblichen Aktienverlusten haben mitgeteilt, mit uns in 2020 ebenfalls klagen zu wollen.“