Dieselgate: Sogar Stadlers Geständnis ist manipuliert

Bevor ich dazu komme, will ich selbst etwas gestehen:



Ich habe kürzlich über die „Kehrtwende“ des Ex-Audi-Chefs in seinem Strafverfahren geschrieben. Ich gestehe, das war falsch. Was sich am Dienstag am Landgericht München II abspielte, war keine Kehrtwende. Höchstens ein Kehrtwenderl. Eigentlich ist Stadler bloß abgebogen, nicht gewendet. Ich gestehe, ich hätte das zumindest ahnen können und nicht vollmundig eine Kehrtwende ankündigen dürfen.