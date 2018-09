Dieselgipfel im Kanzleramt Was Nachrüstungen für Betroffene bedeuten würden

Für Betroffene gebe es daher nur eine sichere Option: „Solange die Hersteller keine kostenlose Nachrüstung anbieten und keine Garantie für Folgeschäden übernehmen, bleibt eine Rückabwicklung des Kaufvertrags das Mittel der Wahl.“ So können Kunden einen bestehenden Finanzierungsvertrag widerrufen, oder aber Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verlangen, meint Ghendler. Die Rückzahlung kompensiere in den meisten Fällen den Wertverlust der manipulierten Diesel. Somit könnten sich Geschädigte ein Auto kaufen, das auch in Zukunft noch durch die Stadt fahren darf.