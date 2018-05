Audi: Verdacht auf unzulässige Abschalteinrichtungen

Audi bestätigte inzwischen den Sachverhalt und gab an, die „Auffälligkeiten in der Motorsteuerung“ selbst festgestellt und gemeldet zu haben. „Auffälligkeiten melden wir an die Zulassungsbehörde, da unser höchstes Interesse einer rückhaltlosen Aufklärung gilt“, sagt Audi-Chef Rupert Stadler. „Das haben wir auch in diesem Fall unverzüglich getan.“ Betroffen ist demnach nur eine Version des V6-Dieselmotors mit drei Litern Hubraum, nämlich jene mit 272 PS Leistung. Die Auffälligkeiten seien bei den laufenden systematischen Überprüfungen von Motor- und Getriebekombinationen bekannt geworden, schreibt Audi in einer Mitteilung. Die Auslieferungen in den Handel seien sofort gestoppt worden, die Kunden, die einen der betroffenen Wagen bestellt haben, sollen informiert werden. Audi geht davon aus, dass sich die Mängel per Software beheben lassen.