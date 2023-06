Dieselskandal Bayerische Mogelwerke

Der Konzern schaltete Zeitungsanzeigen, in denen er etwas machte, das es in der Branche zuvor noch nie gab – er zeigte mit dem Finger auf die anderen. Unter der Überschrift „Unsere Diesel halten, was wir versprochen haben“, war zu lesen: „Seit vielen Jahren für Ihre Effizienz gelobt, stehen Dieselmotoren momentan wegen ihrer Stickoxidemissionen in der Kritik. Nun, wir können nicht für andere Hersteller sprechen, aber unsere Diesel haben stets gehalten, was wir versprochen haben.“