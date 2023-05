Dieselskandal Gestehen oder nicht? Diese Fragen stellt sich Ex-Audi-Chef Rupert Stadler

In welchen Fällen raten Sie Ihren Mandaten zu einem Geständnis?

Wenn ich aus der Haltung des Gerichts erkennen kann, dass es zu 99 Prozent zu einem Schuldspruch kommen wird und mit einer Verständigung, einem Deal, Schlimmeres verhindert werden kann. Doch nicht immer nehmen Mandanten den Rat an. Ich hatte mal einen Fall in Hamburg, da habe ich meinem Mandaten empfohlen, sich auf den Deal einzulassen und eine Bewährungsstrafe in Kauf zu nehmen. Daraufhin hat er sich einen neuen Anwalt gesucht. Das Ergebnis: vier Jahre Haft.