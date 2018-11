Dieselskandal Mitarbeiter warnte VW schon 2011 vor Abgasmanipulationen

VW hatte nach der 2005 aufgedeckten Affäre um geschmierte Betriebsräte ein Compliance-System mit Whistleblower-Meldestelle eingerichtet. Die Mitarbeiter konnten sich fortan an einen Ombudsmann wenden, wenn sie Hinweise darauf hatten, dass sich Kollegen illegal verhielten. 2011, vier Jahre bevor die Diesel-Manipulation öffentlich wurde, soll ein hochrangiger VW-Mitarbeiter dem Ombudsmann berichtet haben, dass bei VW die Abgaswerte manipuliert würden. Das ergibt sich aus Ermittlungsunterlagen der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Der Manager habe den Ombudsmann konkret über die „Akustikfunktion“ in den Autos informiert. Die sogenannte Akustikfunktion ist die Software, mit der VW Abgaswerte manipulierte und so den Abgasskandal auslöste. Warum diese Meldung keine Folgen hatte, schilderte ein VW-Manager der Staatsanwaltschaft: Demnach soll der Ombudsmann gesagt haben, das sei ein großes Problem, das lege man „besser mal zur Seite“. Nach dem Gespräch beim Ombudsmann sei in der Sache dann auch nichts passiert.