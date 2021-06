Dieselskandal Staatsanwaltschaft durchsuchte im Fall Continental erneut bei VW

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat im Zuge ihrer Ermittlungen zu einer möglichen Beteiligung von Mitarbeitern von Continental am VW-Dieselskandal erneut zwei Unternehmen durchsucht: Am 9. Juni waren die Ermittler nach Informationen WirtschaftsWoche bei Volkswagen in Wolfsburg und am 17. Juni beim Entwicklungsdienstleister IAV in Gifhorn. Es geht um eine von VW verwendete Abschaltvorrichtung in einem Dieselmotor, an deren Konstruktion auch Mitarbeiter von Continental beteiligt gewesen sein könnten. „Die Unternehmen wurden aufgefordert, ... Unterlagen beziehungsweise elektronischen Daten herauszugeben“, sagte die Staatsanwaltschaft der WirtschaftsWoche. Kooperation sei zugesagt worden. „Wir warten derzeit auf die Übermittlung der Daten“, so die Ermittler. VW und IAV bestätigten der WirtschaftsWoche die Durchsuchungen, Conti wollte sich dazu aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äußern.