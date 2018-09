Dieselskandal VW kommt mit Diesel-Nachrüstung nicht hinterher

In Frankreich und Italien beträgt die Nachrüstungsquote erst 69 Prozent, wie die WirtschaftsWoche unter Berufung auf neue Zahlen der EU-Kommission berichtet. In Rumänien, wo es keine verpflichtende Nachrüstung gibt, liegt die Quote sogar nur bei 37 Prozent. Bei einzelnen Marken aus dem VW-Konzern sieht die Bilanz noch schlechter aus. So wurden nur 25 Prozent der Skoda-Modelle in Kroatien mit einem Software-Update versehen. In Deutschland erreicht VW dagegen eine Nachrüstungsquote von 98 Prozent.