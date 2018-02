Dieselskandal: VW wendet US-Dieselprozess mit Vergleich ab

VW hatte sich im Streit über die Dieselaffäre im Jahr 2016 mit fast allen der 500.000 betroffenen Autokäufer in den USA geeinigt. An dem Vergleich im Volumen von 25 Milliarden Dollar beteiligten sich auch Autohändler und Behörden. Etwa 2000 Autokäufer lehnten die Einigung ab und wollen ihre Ansprüche auf anderen Wegen durchsetzen. So forderte der Mann aus North Carolina 725.000 Dollar zuzüglich Anwaltskosten. Er hatte 2014 einen VW Jetta mit Dieselmotor für 23.700 Dollar gekauft.