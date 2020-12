Diess bleibt VW wendet die Führungskrise ab – vorerst

Das Kontrollgremium demonstrierte im Anschluss an die Entscheidung Geschlossenheit. Diess habe „die uneingeschränkte Unterstützung“ bei der Ausrichtung des Konzerns auf Elektromobilität und Digitalisierung. „Ohne seinen Einsatz wäre die Transformation des Unternehmens nicht so konsequent und erfolgreich verlaufen.“ Dabei würdigte der Aufsichtsrat ausdrücklich „die Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit“, mit der Diess den technologischen Wandel, den Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, aber auch die wirtschaftlichen Ergebnisse des Unternehmens vorantreibe. „In den kommenden Jahren wird der Vorstand der Volkswagen AG die Strategie mit Herbert Diess an der Spitze umsetzen.“