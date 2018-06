Es ist laut, es ist heiß und es ist irgendwie wild. Die Atmosphäre glüht und der Erfindergeist ist allemal mit dem im originalen Silicon Valley zu vergleichen. Tiefgründige Gespräche muss man in der Halle 11 jedoch nicht ernsthaft versuchen. „Es geht um den Erstkontakt. Man sieht sich und lernt sich kennen“, so Ophir Zamir von Nvidia. In die Tiefe geht es dann ein paar Wochen später bei einem persönlichen Treffen, wo Geldgeber und Geldsucher in einem szenigen Café im Herzen von Tel Aviv oder notfalls im Büro zusammenkommen. Andere treffen sich in den Firmenzentralen auf der ganzen Welt. Doch man hat sich hier in Silicon Wadi einmal gesehen, getroffen und geplaudert.