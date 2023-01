Digitales Detox Der Pkw-Innenraum der Zukunft

Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas etwa hat BMW Anfang des Jahres einen Innenraum-Entwurf präsentiert, der in seiner digitalen Zurückgenommenheit so etwas wie der Gegenentwurf zum Hyperscreen ist. Denn im i Vision Dee ist zunächst kein einziger Bildschirm zu sehen: Das Armaturenbrett ist komplett nackt, auch hinter dem Lenkrad ist kein Instrument zu finden. Stattdessen werden alle Fahrinformationen inklusive Augmented-Reality-Inhalten in die Windschutzscheibe gespiegelt. Und zwar gleich über deren gesamte Breite. Darüber hinaus verschwinden alle physischen Schalter, Knöpfe und Regler aus dem Innenraum, selbst Türgriffe gibt es nicht. Bedienelemente blenden erst bei Bedarf auf, werden in Form von Lichtmustern hinter den Innenraumverkleidungen sichtbar. „Shy Tech“ heißt das im Designer-Jargon –„schüchterne Technik“. Ein Mega-Trend in der Interieur-Gestaltung, den es nicht nur bei BMW gibt. Das Ergebnis ist ein fast schon spartanischer Innenraum, bunt und digital wird er nur bei Bedarf und in dem Umfang, den die Insassen wünschen. Ansonsten wirkt das Auto-Cockpit eher wie ein Wohnraum als wie ein Arbeitsplatz, entspannt statt fordernd.

Bild: BMW