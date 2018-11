Drahtlose Vernetzung Hacker am Steuer

Bisher kommen die Bordcomputer eines Autos nur einmal im Jahr mit anderen Rechnern im Berührung – bei der Inspektion in der Werkstatt, genauer: beim Auslesen des Fehlerspeichers. Doch das ändert sich gerade. Autos gehen immer öfter online. Navigationssysteme rufen aktuelle Verkehrsdaten ab, Streamingdienste ziehen Musik aus dem Netz, Softwareupdates zapfen das WLAN an. Seit April ist die drahtlose Vernetzung für neue Fahrzeugmodelle in Deutschland sogar Pflicht. Neuwagen müssen ein sogenanntes eCall-Modul haben.