Driftchallenge zwischen Verbrenner und E-Auto: Die Kunst des Querlenkens

Mit der Vergleichbarkeit von spritbetriebenen und von Strom in Schwung gebrachten Autos ist das so eine Sache. Sie unterscheiden sich in so vielen Punkten, dass eine klare Bewertung eigentlich nicht möglich ist. Bleibt das Gefühl am Steuer, beim Beschleunigen, in flinken Kurven. Damit lässt sich dieses komplizierte Thema von einer allerdings nur individuell nachvollziehbaren Seite angehen: Jeder Mensch nimmt es ein bisschen anders wahr, wenn der Motor brüllt, die E-Maschine sirrt, die Reifen schrubbend vom groben Übersteuern künden, die physikalischen Gesetze in Gestalt ungewollter Dreher zuschlagen.