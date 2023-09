Auch außen findet sich das Türkis in den Leuchten. Die Farbe signalisiert: Das Fahrzeug ist vollautonom unterwegs.

Entwickler haben den vollelektrischen EQS wie auch die S-Klasse dazu vollgestopft mit Sensorik und Kameratechnik: Links im Kofferraum ist eine Beule, hinter der ein Zentralrechner steckt. Dort werden riesige Datenmengen verarbeitet, damit alle Passagiere ungestört Filme streamen können, chatten, News lesen oder einfach auf die Surfer in der Brandung schauen. Der Computer arbeitet derweil auf Hochtouren, um die Massen an Informationen zu verdauen und in Fahrbefehle umzusetzen. Ein Lidar im Kühlergrill, die auf einen Zentimeter genaue GPS-Erfassung auf dem Dach, eine Stereokamera in der Frontscheibe, eine weitere im Heck nebst Mikrofonen, damit die Highway-Patrol unter Blaulicht und Sirene rechtzeitig erkannt wird; vier Kameras in den Spiegeln, sechs Radar- und doppelt so viele Ultraschallsensoren rundum, Nässesensoren im Radkasten ... kein Wunder, warum der Drive-Pilot in Deutschland rund 7000 Euro Aufpreis kostet. In den USA übrigens sind es nur 2500 – allerdings pro Jahr. Dort lässt sich das System nämlich per Knopfdruck in der Mercedes-App mieten. Ähnliche Abo-Modelle bieten ja auch Tesla oder BMW für solche Assistenten. Die Variante ist wohl auch ein Test dafür, was besser beim Kunden ankommt.

Bild: Mercedes-Benz