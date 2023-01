Drohender Kahlschlag: Ford-Belegschaft will „Nadelstiche“ gegen Stellenabbau setzen

Der Autobauer plant nach Angaben der Arbeitnehmer, an seinen Standorten in Deutschland und Europa Stellen zu streichen. In der Produktentwicklung könnten im schlechtesten Fall von 6250 Stellen nur 2200 Stellen übrig bleiben, in einem weniger schlechten Szenario 3700 Stellen, sagte Gruschka. Er berief sich auf Zahlen, die das Management den Arbeitnehmervertretern vorgelegt habe. Im schlimmsten Fall bedeute das einen Abbau von 65 Prozent der Entwickler-Stellen in Europa. Am Standort Köln könnten dann nur 1300 von 3800 Arbeitsplätzen in der Entwicklungsabteilung bleiben.