DS 7 Crossback E-Tense Endlich reif für den Stammtisch

Zumindest in letztgenannter Hinsicht muss sich der DS 7 seit kurzem nicht mehr verstecken: Die Ende 2019 vorgestellte E-Tense-Variante mit Plug-in-Hybridantrieb trumpft mit 220 kW/300 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von 240 km/h auf. Vorgeblich soll die Kombination aus 1,6-Liter-Vierzylinder und zwei 81 kW/110 PS starken E-Motoren in erster Linie dem Spritsparen dienen. PS-Prestige und Fahrleistungen auf Konkurrenzniveau dürften aber bei der Entwicklung mehr als nur ein angenehmer Nebeneffekt gewesen sein. Auch, weil es mit der Sparsamkeit in der SUV-Mittelklasse bauartbedingt generell nicht weit her ist.

Bild: Spotpress