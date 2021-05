E-Antrieb vs. Verbrenner „Das nächste Auto von Ferrari wird wohl ein Hybrid“

Der Race-Modus lässt den Ferrari sozusagen an der längeren Sicherheitsleine auf dem Grenzpfad der physikalischen Gesetze. Faszinierend ist jedes Mal aufs Neue, wie präzise sich der Portofino an dieser Grenze entlanghangelt. Er gibt die gelassene Präzisionsmaschine, folgt den Richtungsvorgaben mit der leichtgängigen Servolenkung derart mühelos und zackig – gefühlt keine Spur von 1,7 Tonnen. Das gilt auch für die Längsbeschleunigung: Selbst bei Viertelgas schiebt der Achtender schon mächtig gen Fahrverbotsbereich. Volle Last hingegen drückt die Passagiere fest in die Sportsessel und lässt sie dort verharren, bis der Luftwiderstand dem unbändigen Triebwerk dann doch Einhalt gebietet. Dabei sägt und kreischt der 3,9-Liter, während er flugs der 8000-Touren-Marke entgegenprescht.

Bild: Ferrari