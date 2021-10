E-Auto-Akku Tesla denkt jetzt schon ans Recycling seiner Autos

Tesla dürfte mit dem angekündigten Schritt der erste Autobauer sein, der im großen Stil auf LFP-Zellen umstellt. Damit könnte das Unternehmen wieder einmal Vorreiter in der Branche sein, so wie es Tesla etwa schon beim Batteriedesign oder bei IT und Software war. Schon jetzt produziert Tesla in seinem Werk in Shanghai Autos mit LFP-Akkus, die in Asien und Europa verkauft werden. Im September soll Tesla Kunden, die in den USA ein Auto bestellt hatten, gefragt haben, ob sie zu LFP-Zellen wechseln möchten.