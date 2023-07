E-Auto als Dienstwagen: Elektroautos werden bei Firmenflotten beliebter

Derzeit sind Elektroautos im Vergleich zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in den Kfz-Flotten von Firmen unterrepräsentiert, doch der Anteil der Stromer dürfte in naher Zukunft auch hier deutlich steigen.



Das liegt vor allem an den steuerlichen Anreizen, wie Ergebnisse einer von der Deutschen Automobil Treuhand im aktuellen DAT-Barometer veröffentlichte Umfrage andeuten.