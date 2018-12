E-Auto-Champion Das erfolgreichste Elektroauto Chinas

So ungewöhnlich, wie der Erfolg des BAIC EC 180/200 auf den ersten Blick aussieht, ist er gar nicht. Dafür gibt es drei Gründe: Die Stärke des Herstellers BJEV, die Größe des chinesischen Markts und die Vehemenz, mit der die chinesische Regierung den Automarkt in Richtung Elektromobilität schiebt. So erzählt das elektrische Volksauto von einem zukünftigen Automarkt, in dem neue Player und neue Antriebstechnik die Dominanz westlicher Hersteller angreifen und Gewohntes in Frage stellen.



1380 Millionen Einwohner, von denen noch nicht mal jeder zehnte ein Auto hat: Der größte und vielversprechendste Markt für Autohersteller ist bekanntlich China, auch wenn dort die Pkw-Nachfrage zuletzt spürbar zurückging. Zugleich ist China auf absehbare Zeit der wichtigste Markt für Elektroautos. Denn ein Land, in dessen Metropolen jeden Tag über 4000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung sterben, hat praktisch keine andere Wahl. Nur mit lokal emissionsfreien Autos kann das Leben in den Städten wieder erträglicher werden. Chinas Regierung lockt die Käufer von E-Autos deshalb mit hohen Prämien oder zwingt sie mitunter förmlich in die Elektromobilität: In etlichen Städten können herkömmliche Autos kaum noch zugelassen werden.