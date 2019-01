E-Auto Daimler baut Batteriefabrik in Polen

Daimler will in Polen künftig auch Batterien für Elektroautos bauen. Am Standort in Jawor, wo demnächst bereits ein Motorenwerk mit rund 1000 Beschäftigten in Betrieb gehen soll, werde die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Cars auch eine Batteriefabrik hochziehen, teilten die Stuttgarter am Dienstag mit.