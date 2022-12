E-Auto-Hersteller Teslas größter Fan fühlt sich „wie die Pest“ behandelt

Öffentlichkeitswirksam hat Musk sogar sein Bett auf einer Couch in der Bibliothek von Twitter aufgeschlagen. Obwohl sich in Laufweite von Twitters Hauptquartier an San Franciscos Market Street gleich mehrere Luxushotels befinden.



Musk will mit der Schlafstatt ein Zeichen setzen. Ähnlich wie bei der schwierigen Zeit bei Tesla im Frühjahr 2018, als er in der Tesla-Fabrik schlief und vergebens versuchte, Apple-Chef Tim Cook zu erreichen, um ihm einen Einstieg bei Tesla schmackhaft zu machen. Musk ist besessen von Twitter, selbst zu nachtschlafender Zeit setzt er Tweets ab oder kommentiert die von anderen. Und löst höchstpersönlich einen Shitstorm nach dem anderen aus, so dass man schon von einem Shitstorm-Orkan sprechen kann. Am Sonntag deutete er an, dass Anthony Fauci, ehemals oberster Seuchenbekämpfer der USA, angeklagt werden sollte.