E-Auto-Kritik Richard David Precht im Faktencheck

Und die Seltenen Erden, von denen immer die Rede ist? Die stecken in jedem Smartphone, fast in jeder elektronischen Steuerung und deshalb auch in jedem Auto, Benziner und Diesel eingeschlossen. Nur in den Elektromotoren von BMW, da stecken sie bald nicht mehr. Die Bayern haben einen E-Motor entwickelt, der ohne seltene Erden auskommt. Es ist einfach: Das Elektroauto steht ganz am Anfang. Je länger es am Markt ist, umso besser wird es werden. Das war noch immer so, bei praktisch jedem technischen Produkt.